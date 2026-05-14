Rodrigo Mora conquistou o primeiro título ao serviço do FC Porto e não escondeu a alegria. Numa entrevista à Betano,o jovem médio dos azuis e brancos falou sobre a temporada, a importância de Francesco Farioli na conquista do campeonato e o sonho de integrar a convocatória de Roberto Martínez para o Mundial2026.

«Sonho? Sim, sem dúvida. A época passada foi uma época que individualmente correu muito bem. Esta época, acho que foi mais coletivamente e era um sonho que queria cumprir e por isso fico muito feliz por conquistar esta Liga», começou por dizer.

Rodrigo Mora confessou, ainda, o que sentiu depois da vitória frente ao Alverca.

«Como já disse, foi um sonho. Fico muito feliz e grato por conquistar este título. Acho que todos os miúdos que jogam nas camadas jovens do FC Porto ambicionam ter este título. Entrei aqui muito pequenino, sempre quis conquistar títulos no FC Porto e conquistar este campeonato. Ir aos Aliados é muito melhor», acrescentou.

Numa temporada onde os azuis e brancos fizeram uma primeira volta do campeonato exímia, com 16 vitórias e um empate em 17 jogos, Rodrigo Mora refere qual foi a partida mais importante e que marcou a temporada.

«A vitória em Alvalade diz muito do que foi este ano. Irmos ganhar a casa do antigo campeão, acho que marca muito, ainda por cima a vitória que foi. Foi uma vitória muito merecida e acho que foi o jogo que mais marcou esta época. Sabíamos perfeitamente da nossa qualidade, mas acho que uma vitória fora de casa foi um jogo muito marcante».

Rodrigo Mora sublinhou a união do grupo como chave do sucesso.

«Deu para ver, desde o estágio que fizemos na Áustria, que a união era diferente. Acho que isso se refletia nos jogos e foi assim primeiro ao último jogo: a equipa unida. Aconteceram várias coisas durante esta época que não queríamos que acontecessem, mas a esteve sempre unida e acho que foi isso que nos levou ao nosso título».

Evolução como jogador e a expectativa dos adeptos

Longe do protagonismo que alcançou na parte final da temporada passada, Rodrigo Mora considera que evoluiu «em muitas partes do jogo». O jovem jogador aproveitou, ainda, para falar da exigência que se vive no Dragão e a pressão de vencer todos os jogos.

«Eu gosto da exigência. No FC Porto, os adeptos e toda a estrutura exige muito, seja que jogo for. Deu para ver no último jogo, já éramos campeões, mas mesmo assim não gostamos de perder. O FC Porto não está habituado a perder.»

«Evoluí em muitas partes do jogo. A nível defensivo evolui muito. Trabalhei muito com o mister e com a equipa técnica para evoluir nesse passo. Estou num jogador mais completo, evoluí mais nas coisas que não esperava tanto ou sabia tanto. Mas estou feliz por ter melhorado esta época», acrescentou.

Visto como um dos diamantes mais promissores do Olival, Rodrigo Mora confessa que não liga para os «rótulos».

«Para mim é algo tranquilo. Acho que desde o início as pessoas esperam algo mais da minha parte, mas tento jogar o meu futebol. Se as pessoas falam bem ou mal, não me importa», disse.

Mérito de Farioli

«Mérito? Muito. Conseguiu introduzir uma boa ideia de jogo e a equipa uniu-se a ela. Acho que é outro pilar desta conquista. Grande mérito da estrutura, que também acertou nas contratações que fez.»

Por fim, Mora confessa a vontade de somar a primeira internacionalização por Portugal e integrar a convocatória para o Mundial 2026.

«Neste momento a Seleção Nacional e o Mundial é o meu próximo sonho e objetivo. Era um sonho a dobrar, porque ter conquistado a Liga pelo FC Porto já foi uma coisa de malucos e agora ir ao Mundial era acabar o ano da melhor forma», confessou.