Romário Baró tinha feito, até este domingo, apenas um minuto em 2021 pela equipa principal do FC Porto. O médio não jogava, aliás, desde o dia 3 de janeiro, quando entrou contra o Moreirense. Depois disso só surgiu em cinco encontros da equipa B. Sérgio Conceição explicou este regresso:



«O Romário fez alguns jogos na equipa B, senti que ele precisava de competição. É um excelente jogador, um excelente miúdo. É necessário trabalhar todas as vertentes. Trabalhar qualidade técnica não é necessário, porque faz parte do que é a característica dele. Tecnicamente é muito forte. Pode jogar por fora e por dentro. Mas é um jovem e precisa de acompanhamento. Tentámos dar sempre esse acompanhamento e às vezes a melhor forma é colocá-lo a pisar outros terrenos para quando voltar, voltar mais forte. Foi isso que aconteceu, sempre acompanhado por nós.»