O presidente da Câmara Municipal do Porto, Rui Moreira, apelou esta segunda-feira a que os adeptos do FC Porto tenham civismo e solidariedade nos possíveis festejos do título de campeão nacional dos dragões. A conquista pode acontecer já esta terça-feira ou na quarta-feira, na 32.ª e antepenúltima jornada da I Liga.

«Conhecemos bem a forma como os adeptos tradicionalmente celebram esses acontecimentos. Sucede que, desta vez, fruto da situação em que vivemos, tenho que apelar ao civismo e ao espírito de solidariedade de todos para que compreendam que o que foi conseguido nos últimos meses na cidade, a pulso, com muitos sacrifícios individuais, tem de ser continuado», começou por referir, numa mensagem pelas redes sociais, em alusão à situação social vivida, fruto da pandemia da covid-19.

«Faço um apelo, para que todos se saibam comportar, com civismo, cumprindo as leis em vigor, numa situação tão difícil para o país», concluiu.

O FC Porto está a um ponto do título nacional, que pode já ser garantido fora de campo, caso o Benfica não vença o V. Guimarães esta terça-feira. Se os encarnados vencerem, o FC Porto precisa apenas de empatar ante o Sporting, na quarta-feira, no Estádio do Dragão, para recuperar o título da I Liga.

Recorde-se que, na semana passada, no regresso do autocarro da equipa após a vitória em Tondela, centenas de apoiantes dos portistas juntaram-se nas imediações do Dragão para saudar a equipa, que ficou mais perto de tornar-se campeã na época 2019/2020.