Samu Aghehowa, avançado do FC Porto, assume que está a atravessar o «melhor momento» da carreira e, numa altura em que já se fala numa chamada à seleção de Espanha, o avançado de 20 anos diz que prefere «manter os pés no chão».

Depois de marcar sete golos em sete jogos pelo FC Porto [4 na Liga e outros 3 na Liga Europa], o jovem avançado, agora ao serviço da seleção de sub-21 de Espanha, fala em «humildade».

«Pode ser que este seja o melhor momento da minha curta carreira, mas há que manter os pés no chão, sempre com humildade, e agradecer a todas as pessoas que confiaram em mim. A verdade é que, graças a Deus, têm estado a correr bem e espero que continue assim para ajudar o clube e, sobretudo, a seleção», destacou o avançado em declarações reproduzidas pela agência Europa Press.

O avançado tem sido apontado à seleção principal de Espanha, mas, nesta altura, está concentrado com os sub-21, a quem se refere como uma «família».

«Temos um grupo fantástico e que está a demonstrar nos jogos que temos uma boa sintonia e somos muito amigos», destacou o jogador, numa altura em que se prepara para defrontar a seleção de Malta, naquela que será o último jogo na fase de qualificação para o Europeu de Sub-21, marcado para verão de 2025.

Samu descreve-se como «um rapaz muito tranquilo» e que procura fazer com que «todos se sentiam bem». «Gosto de fazer amizades e de ser amigo de toda a gente», contou.

Além do ingresso, com sucesso, no FC Porto, Samu recorda que também foi este ano que ajudou a Espanha a conquistar a medalha de ouro no torneio olímpico de Paris 2024. «Se olhar para trás, há três anos ainda estava a tentar ser jogador. Conseguir um título com a seleção é muito especial para mim e, que tenha sido com ouro olímpico, depois de tantos anos à espera, é muito gratificante», destacou ainda o jovem avançado do FC Porto.

Em Espanha, Samu continua a ser tratado por Samu Omorodion, mas, em Portugal, o avançado já disse que prefere ser reconhecido pelo último apelido, Aghehowa.