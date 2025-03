Samu Aghehowa, avançado do FC Porto, está em Las Rozas, nos arredores de Madrid, concentrado com a seleção espanhola que esta quinta-feira vai defrontar os Países Baixos, em Roterdão, em jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga das Nações. Em entrevista ao jornal espanhol ABC, o jovem avançado de 20 anos recorda uma infância difícil, mas também aborda o momento atual no FC Porto.

«Estou muito bem. Agradecido ao clube pela oportunidade, espero que as coisas continuem como estão e que possamos conquistar títulos», começa por dizer o jovem avançado nascido em Melilla, filho de mãe nigeriana, e que cresceu num bairro social de Sevilha.

Desde que chegou ao FC Porto, Samu já marcou 20 golos, 14 na Liga e outros seis na Liga Europa, mas a verdade é que em 2025 marcou apenas por duas vezes, na derrota diante da Roma (2-3) e no triunfo sobre o Arouca (2-0)

«Sempre fiz golos, graças a Deus. É algo que tenho dentro de mim e a verdade é que estou a ir muito bem. O jogador que marca golos é aquele que é mais valioso, sei disso. Mas se não puder fazer golos, que ao menos ajude a equipa de outra forma, com trabalho», comentou.

Uma entrevista que anda à volta de uma infância difícil nos arredores de Sevilha. «Houve dias que não tinha nada para comer, nenhuma criança deveria passar por isso», atira.

Samu reconhece, no entanto, que o futebol acabou por ser uma porta para a felicidade, mas reconhece que, por vezes, não é fácil lidar com as emoções. «Sinto-me orgulhoso. Sou muito exigente comigo próprio, coloco muita pressão em mim. Se as coisas não correm bem, é natural que pense mais nisso. Não vou mentir, penso muito nessas coisas. Sei que isso é algo que tenho que melhorar. A ajuda psicológica é fundamental para mim», destacou ainda.