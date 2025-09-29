Francesco Farioli falou à flash da Sport tv na sequência da goleada aplicada pelo FC Porto em Arouca (4-0), no encerramento da sétima jornada da Liga.

«Prefiro jogar contra 11, mas a reação foi fantástica. O espírito e a união foram inacreditáveis. A equipa merece celebrar, mas, assim que chegarmos ao Dragão, esta vitória fica para trás e começamos a preparar o jogo com o Estrela Vermelha. Queremos repetir este espírito.»

«Estou muito feliz pelo Gül, mereceu o golo. Deveria mencionar todos que jogaram, porque todos estiveram bem. Agora temos poucos dias para preparar a receção ao Estrela Vermelha.»

«Martim Fernandes? Acontece, teve azar. Cometeu um erro e pediu desculpa. Tentou jogar a bola, é uma situação que pode acontecer.»

«Samu? Uma pequena inflamação [no joelho direito], mas esteve muito bem. Vai certamente estar disponível, sem preocupações.»

«Jogámos contra uma das melhores equipas do Arouca, que trabalha muito bem. Não foi fácil. O resultado parece normal, mas é extraordinário. Queremos um Dragão lotado para o jogo da Liga Europa, contra o Estrela Vermelha.»

