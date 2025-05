O Santos está a equacionar a possibilidade de devolver Gabriel Verón ao FC Porto, depois do avançado ter faltado ao treino do passado de sábado e ter ficado fora da convocatória para o embate com o Grémio. Segundo a imprensa brasileira, este é apenas mais um caso de indisciplina do jogador que, ao que tudo indica, tem acumulado muitos atrasos às sessões de treino do clube paulista.

Gabriel Verón está cedido pelo FC Porto até dezembro do presente ano, mas, na direção do Santos, há quem defenda a devolução imediata do jogador que, em relação ao episódio de sábado, terá alegado uma indisposição.

Verón, de 22 anos, chegou ao Santos com excesso de peso, já na parte final do Paulistão e demorou a conquistar a confiança do treinador Pedro Caixinha. Já depois da demissão do treinador português, que cedeu o lugar a Cléber Xavier, o avançado somou mais minutos, mas nunca convenceu, com o clube a considerar que a vida agitada fora dos relvados está a comprometer o seu desempenho em campo.

O Santos volta a jogar na próxima segunda-feira, dia em que recebe o Ceará na Vila Belmiro. Falta saber se Gabriel Verón ainda estará na convocatória depois deste novo episódio.

Gabriel Verón, formado no Palmeiras, chegou ao FC Porto em 2022/23, mas foi cedido ao Cruzeiro, em 2004, e já este ano, ao Santos.