O São Paulo está interessado em Wendell e o presidente do clube, Júlio Casares, revelou que já abordou o lateral do FC Porto que, esta época, desde a chegada de Francisco Moura, tem sido pouco utilizado por Vítor Bruno.

Desde o início da nova época, Wendell, que esteve lesionado, soma apenas 22 minutos na Liga e outros 25 minutos na Taça de Portugal, o que levou o dirigente a acreditar na possível contratação do internacional brasileiro. Júlio Casares falou nessa possibilidade no decorrer do sorteio do campeonato paulista e revelou, inclusive, que já falou com o jogador.

«O Wendell é um grande jogador, não está a jogar no FC Porto, mas é um grande jogador. Estive com ele na Copa América, com a Seleção Brasileira, é um grande atleta. Nós conversamos, falei: “Você cabe lá com a nossa camisa!”, mas sabemos que não é tão simples», destacou o líder do São Paulo em declarações à TNT Sports.

Apesar dos contatos, Casares assume que não será fácil chegar a um acordo com o FC Porto. «Ele está num grande clube, é um jogador que tem pretensão de Europa sempre como prioridade, mas o São Paulo, no que diz respeito ao futebol, conversa, discute, dialoga com todas as vertentes dentro da nossa realidade financeira. É inegável que é um grande jogador, mas eu não posso pontuar em que nível está [a negociação], ainda está numa conversa dizendo que o São Paulo gostaria de tê-lo. Se ele gostar tanto do Estado de São Paulo pode ser um bom caminho», destacou ainda.

Além do São Paulo, a imprensa brasileira dá conta também do interesse do Grémio e do Cruzeiro na contratação do lateral que, por sinal, terá um dos salários mais elevados do plantel do FC Porto.