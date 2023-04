Apesar de ter vitórias na Luz e em Alvalade, o FC Porto perdeu pontos na Liga contra equipas que estão na parte inferior da tabela. Na véspera do duelo com o Boavista, Conceição admitiu que viveu «momentos desagradáveis» e que não gosta de passar por eles.



«São jogos diferentes e momentos diferentes que as equipas vivem. Não queria passar por eles, dou-me muito mal. Os grandes campeões são aqueles a quem a vitória sabe a pouco e a quem a derrota tem um sabor amargo. Quem está em equipas que andam à procura de títulos, os títulos são normais. Anormal é quando não se ganha. Aconteceram momentos desagradáveis durante a época. Santa Clara, Estoril e posso também frisar os jogos contra o Gil em casa e Rio Ave fora», referiu, em conferência de imprensa.



«Nos últimos três jogos a equipa teve um comportamento muitíssimo positivo em tudo o que fez. Nada fazia prever um ou outro acidente que tivemos. Custa-nos, mas faz parte. Estamos num bom momento em tudo: na atitude, no estar vivo. Por isso, não há que olhar para trás», completou.



O técnico aproveitou ainda a questão para falar sobre a sua postura mais expressiva no banco e a interação que tem com os próprios jogadores.



«A forma como gesticulo ou vejo o jogo... no último jogo fizeram-me uma pergunta sobre se o Namaso tinha saído porque me irritei com ele. (...) Se fosse por um ou outro raspanete que dou, já não tinha jogadores. Faz parte. A minha postura no banco é a mesma seja num jogo a feijões ou na Liga dos Campeões», concluiu.



O dérbi da Invicta entre FC Porto e Boavista está agendado para as 18h00 deste domingo.