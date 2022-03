Na véspera do dérbi do Boavista, Sérgio Conceição recordou o jogo em Lyon e respondeu às críticas que recebeu por ter alterado o onze habitual no jogo da segunda mão, cujo empate (1-1) acabou por ditar a eliminação do FC Porto da Liga Europa.



«Qual é a melhor equipa? Foi a que jogou no Dragão? Sou criticado por ter cão e por não ter. Fui criticado por ter colocado os jogadores com mais minutos no primeiro jogo. Os adeptos têm legitimidade para terem opinião e hoje em dia é fácil demonstrarem-na. Há muitos canais que podem usar para demonstrarem essa opinião, às vezes até de forma severa e mal educada. Estou a borrifar-me para as redes sociais», começou por dizer na conferência de imprensa desta tarde, no Olival, prosseguindo:

«Interessa-me a crítica dos adeptos do FC Porto. Há também alguns pseudo-adeptos. Quero o que eles querem: ganhar. A crítica tem mais ruído quando não se tem sucesso. Agora, se o Vitinha faz aquele golo, e quando digo o Vitinha estou a falar da equipa, a minha gestão tinha sido de mestre, de mestre de culinária. Tinha feito uma sopa fantástica com ingredientes que as pessoas acham que são menos saborosos. Estão a desvalorizar os jogadores e não gosto disso. Todos mostraram capacidade para ganhar o jogo, depois cabe-me escolher.»

Ainda sobre Vitinha, questionado pelo Maisfutebol se o médio já é um «jogador pronto» para estar na seleção principal de Portugal, apesar de não ter sido convocado para o play-off para o Mundial, Conceição foi mais defensivo: «Todos os jogadores que estão no FC Porto estão prontos para as seleções. Depois, cabe aos selecionadores convocar ou não, mas nunca me meti e não me vou meter nessa guerra, até porque acredito que seja uma dor de cabeça para o selecionador nacional.»

O FC Porto defronta o Boavista, no Estádio do Bessa, este domingo, a partir das 20h45, em jogo da 27.ª jornada da Liga Portuguesa. Pode seguir o dérbi da Invicta AO MINUTO no Maisfutebol.