A exibição explosiva na Luz e o golo que apontou no jogo com o Benfica, da 25.ª jornada da Liga, deixaram o selecionador da Polónia, Jan Urban, completamente rendido ao talento de Oskar Pietuszewski, jovem avançado polaco do FC Porto, de apenas 17 anos.

«O golo é uma jogada mesmo muito boa. Foi uma grande arrancada que o levou até à área e aí desfez-se muito bem do Otamendi. Esteve muito bem no drible porque o Otamendi achava que ia ganhar a bola, mas acabou por enganar o central do Benfica. Foi uma jogada muito boa e uma grande finalização», admitiu Jan Urban à Antena 1.

O treinador, de 63 anos, lembrou que, «na Liga polaca, (Pietuszewski) também estava a demonstrar as qualidades de velocidade, drible e finalização», que vem confirmando na Liga portuguesa, «muito mais exigente e onde se trata muito bem a bola».

Por tudo isso, o selecionador da Polónia acredita que a saída para o FC Porto «foi uma excelente escolha de carreira» para Pietuszewski, «porque é um clube que sabe trabalhar bem os jovens».

«Acho que ele pode vir a ser uma grande figura do futebol polaco, mas claro que depende do jogador. Do que já me apercebi, o Oskar tem a cabeça no lugar. Agora é importante que ele dê os passos na primeira equipa do FC Porto com tranquilidade e vê-se que o treinador sabe como geri-lo. De certeza que a jogar assim, mais tarde ou mais cedo, vai chegar à seleção», rematou.

Jan Urban falou ainda sobre os outros dois polacos do plantel portista, Jakub Kiwior e Jan Bednarek, que «estão a dar um rendimento excelente» e têm sido um suporte importante na adaptação de Pietuszewski ao clube.

Sobre Bednarek, eleito o melhor defesa da Liga em fevereiro, o selecionador polaco elogia-lhe as «condições incríveis para jogar de cabeça», que lhe poderiam render ainda «mais golos». «E fazer golos dá-lhe mais segurança, o que acaba por fazê-lo ir com mais confiança a tudo o que são lances de bola parada», concluiu.