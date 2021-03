Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações à SporTV após a vitória em Barcelos por 2-0:



«Era importante vencer. O Gil Vicente é forte em casa, criou dificuldades ao Sporting. Fizemos um jogo sólido e consistente. A nossa dinâmica com bola foi boa. Não fizemos isso no último jogo. O Denis teve uma noite fantástica, podíamos ter ido a vencer ao intervalo por três ou quatro golos. Estivemos sempre equilibrados à procura do 2-0, apesar da boa entrada do Gil no segundo tempo. Tivemos o jogo bem controlado.»



[sobre a boa resposta da defesa]



«Não nos podemos esquecer que a linha defensiva paga às vezes pelo trabalho que não é feito na frente. Se os alas, os médios e os avançados não derem esse equilíbrio, fica difícil para a linha defensiva. Esse processo defensivo tem de ser um compomisso de todos os jogadores. Temos de pressionar às vezes mais à frente, outras vezes mais atrás, hoje fizemos isso bem. Defendemos bem como equipa.»



[sobre as lesões de Pepe e Corona]



«O Pepe não se sentiu bem da pequena lesão que teve contra o Sporting. O Corona sofreu um choque e também não conseguiu reentrar. Era impossível jogarem, não foi gestão a pensar na Juventus. O Pepe tem um problema muscular no gémeo e o Corona sofreu um traumatismo muito forte. Receio? Sim, cria-me receio porque estão em dúvida para Itália.»





