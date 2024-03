A nove pontos do Benfica e a sete do Sporting, será que o Clássico deste domingo é um jogo de tudo ou nada para o FC Porto? Sérgio Conceição não corrobora essa ideia.



«Não conseguimos ganhar em Barcelos e as coisas ficaram ainda mais difíceis. Todos os jogos são importantes, mas não há jogos de tudo ou nada. Há jogos para ganhar e o próximo é contra o Benfica, o detentor do título nacional. Não olhamos para a diferença pontual, mas para o adversário. Vai ser preciso um FC Porto no seu melhor, forte, competente e a saber o que tem de fazer no jogo. Não vamos pensar em mais nada, não vale a pena. O que passou, passou», frisou o treinador, em conferência de imprensa.



O técnico dos dragões disse que o encontro não foi preparado «em função do que pode representar para as contas finais» e desvalorizou o facto de as águias visitaram a Invicta após uma derrota no dérbi de Lisboa contra o Sporting.



«Os jogos têm histórias diferentes. Não acredito que uma coisa tenha que ver com outra. É um jogo importante, sabemos da importância dos jogos à medida que o campeonato vai caminhando para o final. Os jogos ganham outro peso, ainda para mais sendo contra um rival que está à nossa frente. Vamos preparar bem o jogo para dar uma resposta positiva. Amanhã ainda haverá treino», anunciou, à semelhança do que aconteceu no dia do jogo com o Arsenal.



O Clássico entre FC Porto e Benfica joga-se este domingo, às 20h30, no Dragão e pode seguir tudo, aqui.