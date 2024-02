O FC Porto subiu o nível exibicional, venceu os últimos quatro jogos e anotou 14 golos. Nesse período, Sérgio Conceição alterou algumas da peças da equipa e colocou Pepê a jogar nas costas de Evanilson com Francisco Conceição e Galeno nos corredores do ataque, além de Nico junto a Varela no meio-campo.



Na véspera da receção ao Rio Ave, Sérgio Conceição defendeu-se das críticas que lhe forem feitas acerca da integração dos reforços e do tempo que demorou até encontrar aquela que é, aparentemente, a fórmula ideal dos dragões.



«Fico perplexo quando vejo algumas coisas escritas ou ouço dizerem que demorei muito. Li um artigo de opinião de um adepto portista a dizer que demorei muito. Demorei o que tinha de demorar. Há dois meses os jogadores que estão a começar os jogos agora não estavam na forma que estão hoje. Clique? É o trabalho diário que me levou a montar a equipa exactamente com essa qualidade e evolução que têm demonstrado nas suas posições para depois termos um coletivo forte, que é isso que nós queremos. Se fiz tudo bem desde o início da época? Não, mas no final dos jogos sou capaz de identificar os erros. Não somos cegos e percebemos alguma coisa disto, temos alguns anos de futebol», argumentou, em conferência de imprensa.



«Há jogos que ganhámos pela margem mínima e acharam que não estivemos bem e eu acho que estivemos muitíssimo bem, com um conteúdo riquíssimo. Não é que isto seja algo estranho ou algo de laboratório, mas no que trabalhamos na semana, os jogadores depois tentam fazer e depois a bola não entra e é uma má exibição e se entra já é exibição cheia de brilhantismo. O futebol é assim no resultado, mas não é assim no conteúdo e acho que para chegar lá e a forma como temos de trabalhar, tem de ser bem assimilada. Neste momento, jogam estes, mas não garante nada, porque o jogo de amanhã [sábado] vai dar-me outras respostas e outras dúvidas. Na semana seguinte com o Santa Clara vai-me ditar quem joga ou não. isto é constante. As pessoas pensam que qualidade é a qualidade técnica e estes é que jogam, mas não é assim», defendeu.



O FC Porto-Rio Ave está agendado para as 20h30, no Dragão, e é referente à 20.ª ronda da Liga.