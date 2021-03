O brilhantismo com que o FC Porto eliminou a Juventus da Liga dos Campeões voltou a colocar o nome de Sérgio Conceição no foco mediático. Bem visto em Itália, também pelo passado como futebolista, o treinador bicampeão pelos azuis e brancos começa a surgir bem colocado nas manchetes relativas ao mercado de transferências.



A cumprir o quarto ano no Dragão ao peito, e depois de ter qualificado a equipa de forma histórica para mais uns quartos-de-final da Champions, como está o processo de renovação contratual de Conceição?



O treinador do FC Porto prolongou pela última vez a sua ligação ao clube em março de 2019, há dois anos. O vínculo expira em junho de 2021.



«Há coisas mais importantes neste momento, nomeadamente o jogo de amanhã [frente ao Paços de Ferreira], do que a situação do Sérgio, do Manuel ou do António. Isso não é um problema. Não há problema em relação ao que é a minha vivência dentro do clube», referiu o treinador na conferência de imprensa de antevisão ao jogo contra o Paços de Ferreira.



«A minha continuidade não é um problema, tenho uma vida estável e tranquila. Não dependo do futebol para nada. Dependo apenas por aquilo que é a minha paixão, muitas vezes a sofrer um bocadinho nos últimos tempos», disse o treinador aos jornalistas presentes na conversa deste sábado.



