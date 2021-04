José Pereira, presidente da Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF), falou esta quinta-feira sobre a suspensão de 21 dias imposta a Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, após a expulsão em Moreira de Cónegos.



«O Sérgio é um belíssimo treinador, um homem de coração enorme, e tem estas reações, já quando era jogador também tinha. Gosta muito de conseguir os seus objetivos, é muito determinado é às vezes excede-se», começou por dizer José Pereira, à Antena 1.



O presidente da ANTF alerta para a necessidade de melhorias comportamentais dos treinadores portugueses: «Criámos uma imagem de grandes treinadores, de melhores treinadores do mundo, mas precisamos também de reforçar também em termos comportamentais o que são as nossas atitudes.»



«Não nos podemos limitar a ser bons profissionais em termos de competência profissional, temos de ter igualmente competência comportamental. Fazemos um apelo a todos os treinadores para terem em atenção uma das nossas competências, que é a ética», concluiu José Pereira.