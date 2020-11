Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, após a vitórias dos azuis e brancos nos Açores, diante do Santa Clara por 1-0:

«Antes de falar do jogo, não falei na flash, quero da minha parte mandar um abraço muito forte, muito grande à família do Vítor Oliveira. Uma personagem fantástica do nosso futebol, um homem com quem de vez em quando tinha o prazer de falar. Homem frontal, honesto, com grandíssimo coração. Todo ele era futebol.»