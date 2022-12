Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações à Sport TV, depois da goleada frente ao Arouca (5-1), em jogo da 14.ª jornada da Liga:

[Entrada forte do FC Porto facilitou?]

- Foi uma entrada à imagem do que já fizemos em outros jogos. Nos outros não correu tão bem como hoje. Fizemos um jogo muito acima da média, não diria completo, porque cometemos um ou outro erro, mas, de qualquer forma estivemos bem diante de uma equipa que tem feito um bom campeonato, com bons jogadores e que até agora tinha perdido só contra o Benfica, fora de casa. Fizemos uma exibição muito sólida, estou muito contente com os jogadores.

- Deixe-me também agradecer aos adeptos, tivemos uma casa muito boa e esta vitória vai também para eles, mas principalmente para o líder do clube que conseguiu nestas décadas dar um contributo muito grande para que o clube seja uma referência, não só em Portugal, mas na Europa.

[Boa imagem para mostrar o que quer do FC Porto?]

- Não estava à espera de um jogo para explicar o que queremos ou aquela que é a nossa identidade. Houve uma nuance na nossa dinâmica, isso tem a ver coma forma como os jogadores estão concentrados e focados em desempenhar as suas tarefas durante o jogo. Depois, nessa organização, existe algo que para mim é fundamental. Não tem de ser o público a mudar a nossa atitude durante o jogo. Quando a equipa é forte, sólida e está bem entrosada, acaba por ser positivo. Mas não andamos à procura de jogos para ganhar moral ou para nps motivarmos. Vimos para fazer o que habitualmente fazemos durante a semana.

[Veron no onze? Pepê distraiu-se?]

- O Pepê esteve dois dias sem treinar, esteve com gripe em casa, só hoje é que estava mais disponível para o jogo. Um jogador que não treina, não pode, a meu ver, iniciar o jogo Os outros estão bem e é o dia a dia que me faz escolher os onzes. Queria dar algo diferente à equipa com o Veron. Com aquilo que provocamos no nosso setor intermediário, com Mehdi a não dar-se como referência, com uma construção a três, pensámos que conseguiríamos com isso encontrar o tal espaço. Mesmo sem muito espaço, conseguimos criar desequilíbrios. Excetuando dois jogos esta época, o Arouca foi sempre muito capaz e competente.

[Conceição já tem o recorde de vitórias como treinador do FC Porto (215)]

- Normalmente quando venho aqui baixo o microfone e eu tenho de me baixar muito para olhar para isso e para um senhor, que é o senhor Pedroto, o mestre Pedroto, e para o aniversário do nosso presidente. Neste caso, isso é insignificante para mim. Se esta vitória coincidir com o título nacional no final da época, aí já posso ficar um bocadinho mais satisfeito. Neste momento estamos a comparar aquilo que são as vitórias, perante um monstro que era o senhor Pedroto, num dia que nem sequer deve ser comparado com o aniversário do nosso presidente que merece todo o protagonismo do mundo hoje por tudo o que fez nos últimos 40 anos

[Desejos para 2023?]

- Os desejos desportivos são ganhar todos os jogos, não sei se vai ser possível. Mas o mais importante para mim, além de ter sucesso desportivo, é que toda a gente, todos os portugueses e em geral todas as pessoas no mundo, possam ter saúde e paz. Peço desculpa aos adeptos e simpatizantes do FC Porto, mas é assim.