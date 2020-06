Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações à Sport TV, depois do empate cedido na Vila das Aves (0-0), em jogo da 27.ª jornada da Liga:

[FC Porto foi ineficaz?]

- Foi um jogo cruel. Sempre controlado, a criar oportunidades atrás de oportunidades, ganhámos inclusive um penálti, os jogadores deram tudo para levarmos uma merecida vitória, mas infelizmente faltou essa eficácia ofensiva.

[Mexeu muito na equipa…]

- Mexi porque achei que devia mexer…

[Em função do adversário?]

Não, em função da minha equipa e daquilo que os jogadores me dizem durante a semana e perante as ausências que tinha na equipa. O Diogo Leite, jogando numa posição que não lhe é conhecida, fez um excelente jogo, enquanto o Tomás só saiu porque pediu para sair. Não aguentava mais. Estou extremamente satisfeito com a prestação dos miúdos. Não é por serem miúdos, é por terem qualidade e valor. A semana e a estratégia para o jogo foi definida desta forma.

[FC Porto volta a perder pontos...]

- De uma coisa tenho a certeza, amanhã, aconteça o que acontecer, somos primeiros. São jogos difíceis, contra equipas que estão a lutar pelos seus objetivos. O Aves se joga com esta agressividade o campeonato todo fica na I Liga. Defrontam uma equipa forte e utilizam as suas armas. O pontinho vale contra nós. Daí a minha estratégia, não dando referências e metendo gente mais móvel. Resultou, pela forma fácil como chegámos à baliza. Faltou o golo.

[Este empatre pode moralizar o Benfica?]

- Não nos preocupamos com os outros.