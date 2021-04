Sérgio Conceição fez este domingo a antevisão do jogo com o Moreirense, da 29.ª jornada da I Liga, e disse que, apesar de os dragões estarem atentos aos resultados dos adversários, nomeadamente ao Sp. Braga-Sporting desta jornada, têm de se focar nos próximos resultados.

Questionado sobre se tem outros planos para este domingo às 20h00 que não seja ver o Sp. Braga-Sporting o técnico afirmou: «Tenho, temos o jantar em estágio. Depois do jantar ainda há algum tempo, mas esse jogo não é prioridade.»

Sérgio Conceição disse ainda que não há mais pressão para os dragões caso os arsenalistas ganhem, o que deixa o FC Porto a apenas um ponto do Sporting. «Há pressão de ganhar os nossos jogos. Temos de jogar os nossos jogos e ganhá-los. Não vale a pena estar a olhar para os jogos dos adversários porque não dependemos de nós.»

«Claro que estamos atentos. Caminhamos para o final do campeonato e sabemos que os jogos têm um peso enorme, que os pontos estão difíceis de conquistar, mas não serve de nada estar a olhar para os outros e depois esquecermo-nos de fazer o nosso trabalho. Por isso, foco total no nosso jogo e não mudar nada do que fazemos na preparação, no estágio, nas nossas rotinas», frisou o treinador.

Questionado sobre como como fez crer aos jogadores que era mesmo possível disputar o título quando há quatro jornadas, o FC Porto estava a dez pontos do Sporting, Conceição afirmou: «Essa forma de estar é convicta, senão os jogadores percebiam que eu não acredito no que estou a dizer. Eu acredito sempre que é possível.»

«O que é importante é perceber também que nós fomos os culpados por estarmos ainda a fazer contas. Podíamos estar muito mais satisfeitos e felizes noutra posição, que não a de segundo lugar e a quatro pontos do líder», apontou.

«Não basta acreditar, é preciso trabalhar todos os dias para melhorar a equipa e ganhar pontos para, no final, sermos felizes. Houve uma ou outra situação durante a época que nos colocou no segundo lugar», disse ainda.

O treinador desvalorizou o facto de o Moreirense não vencer em casa desde dezembro. «Essas estatísticas não entram, senão falaria também nos pontos que o Moreirense já tirou em casa a equipas que lutam pelo título.»

Sérgio Conceição disse ainda que Zaidu «melhorou bastante», mas não é certo que já esteja disponível para este encontro. «Não sabemos se pode ir a jogo amanhã, porque é um problema muscular. Se não for neste, é no próximo.»

Sobre o facto de Hugo Miguel ter sido o árbitro nomeado para o encontro Sérgio Conceição afirmou: «Tem de fazer essa pergunta à APAF. Isto não é por sorteio, mas nomeação. As pessoas têm que assumir a responsabilidade e saber se o Hugo Miguel, sendo um bom árbitro, está em condições em termos emocionais de apitar um jogo que pode ser decisivo para o campeonato.»

«É isso que eu desejo. Que esteja bem e de acordo com a sua qualidade.»