Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações à Sport TV, depois do empate diante do Sporting (1-0), no Estádio de Alvalade, em jogo da quinta jornada da Liga:

[Apesar do cansaço, valeu a pena apostar em Luis Diaz…]

- Falando do jogo e não individualizando, entrámos relativamente bem no jogo. Penso que o Sporting conseguiu fazer o golo num período em que tínhamos algum domínio. Passado dois minutos tivemos a ocasião do Corona, podíamos ter empatado o jogo. Não o fizemos e depois penso que ficámos aquém na primeira parte em relação ao que podemos fazer. Algumas perdas de bola no nosso início de construção. Alguma má definição na frente, no último terço. A equipa, por vezes, distante, um bocadinho aquém daquilo que prevíamos para o jogo. Podíamos apresentar aqui mil e uma desculpas, mas não é por aí. Devíamos ter feito mais.

- Na segunda parte a equipa melhora a todos os níveis, mesmo sem criar muitas ocasiões, fomos sempre a equipa mais dominadora. Fizemos um excelente golo e não permitimos ao Sporting aquilo que permitimos na primeira parte. Algumas picardias, os jogadores algo nervosos, houve ali alguma falta de critério na situação dos cartões o que enervou os jogadores. Mas foram duas boas equipas, muito competitivas, tenho de dizer isto. Duas equipas que queriam ganhar num ambiente e num contexto que não era fácil.

[Foi por isso que tirou Bruno Costa e Marcano, ainda na primeira parte?]

- Achei que o devia fazer porque não estávamos muito coesos no jogo. A equipa defensivamente não estava a responder, estávamos constantemente a perder bolas no corredor central, o que permitia ao Sporting atacar de uma forma rápida. O Marcano já tinha amarelo e com o Bruno, jogando por dentro da linha defensiva, decidi tirá-los. Entraram outros colegas, aqui não é o bruno ou o Marcano, é a equipa. Achei que para a equipa era melhor e verificou-se depois na segunda parte que os jogadores que entraram deram uma boa resposta. Tenho de louvar o espírito dos jogadores. Para alguns, a preparação do jogo foi só vídeo e quadro. Outros também com algumas dificuldades físicas, mas foram, as minhas escolhas. Achei que para este jogo a abordagem era esta depois de falar com o departamento clínico para perceber quem estava e quem não estava para este jogo. Foram duas boas equipas, com algumas picardias a mais, mas faz parte do que é um clássico.

[O Corona hoje jogou mais tempo…]

- Já esteve melhor do que vi há umas semanas atrás. Este mês de agosto é terrível para a estabilidade emocional dos jogadores. Quem está fora não percebe o que se passa na vida diárias dos clubes. Mas nós conhecemos o ambiente que temos e temos de tomar opções sempre para ganhar os jogos. Estamos habituados a este tipo de jogos, somos uma equipa de Champions. Não estamos no nosso melhor, mas somos sempre uma equipa muito competitiva.

[Diferença de quatro pontos para o Benfica?]

- É umam maratona com um final e maio para se tirar as contas