Com a vitória por 2-0 ante o Sporting, na noite desta quarta-feira, no Estádio do Dragão, Sérgio Conceição alcançou, ao serviço do FC Porto, uma marca que só José Mourinho e Jimmy Hagan tinham alcançado na história da I Liga portuguesa.

O técnico de 45 levou os dragões a vencer os quatro clássicos desta edição do campeonato: já tinha vencido por 2-1 em Alvalade e bateu o Benfica na Luz (0-2) e no Dragão, por 3-2.

O pleno tinha apenas sido conseguido pelos outros dois técnicos: Mourinho pelo FC Porto, em 2002/2003, além de Hagan, pelo Benfica, em 1971/1972.