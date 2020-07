Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, comentou desta forma a goleada da sua equipa frente ao Moreirense (6-1), no Estádio do Dragão, em encontro referente à 33.ª jornada da Liga 2019/20:

Hoje estreou Mbaye. Vai dar a mesma oportunidade a Francisco Meixedo? «Tive a oportunidade de dizer na flash que um grupo competitivo, um grupo sólido, não tem a ver com 11 ou 12 jogadores. Temos tido a prova que os jogadores que entram, acrescentam alguma coisa. Estou muito atento durante a semana e o que sinto é que toda a gente que está envolvida ali diariamente no Olival tem uma vontade enorme.»

O que tem a dizer sobre a ausência de Nakajima da festa? «Isso é uma questão que não sou eu que tenho de responder».

A titularidade de Diogo Costa foi preparação para a final da Taça? «Tem a ver com o que defini para este final de época, os três jogos que vamos ter. Tem a ver com aquilo que delineei, pensando um jogo de cada vez. Mas obviamente que o objetivo principal é a Taça de Portugal, algo que merecíamos já no ano passado.»

Explicou a Fábio Vieira a substituição ainda na primeira parte? «Já lhe expliquei e nem foi preciso explicar muito. Ele sabe aquilo que estava planeado, mas há dias que não correm tão bem ao jogador. É um jovem que chegou cá há pouco tempo, tem uma qualidade acima da média mas não esteve tão feliz quando não tínhamos a bola. Era preciso meter um jogador para ganhar o jogo, para equilibrar o que eu entendia que era necessário equilibrar.»