Sérgio Conceição não vai fazer a antevisão ao jogo do FC Porto contra o Estoril, da 24.ª jornada da Liga.



Por norma, os dragões dão conta da conferência de imprensa do técnico prévia aos encontros na crónica do treino. Porém, esta quarta-feira, o clube apenas indica que o último treino antes do duelo com os canarinhos está agendado para as 10h30, desta quinta-feira.



Esta é a segunda vez consecutiva que o treinador campeão nacional não fala aos jornalistas antes de uma partida - já tinha sucedido o mesmo antes da visita a Chaves.



De resto, Evanilson, Galeno e João Marcelo voltaram a não estar disponíveis na sessão de trabalho e fizeram apenas tratamento. Francisco Meixedo prosseguiu em regime de treino integrado condicionado.



O FC Porto-Estoril joga-se esta sexta-feira, às 20h15, no Dragão.