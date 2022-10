Sérgio Conceição não compareceu à conferência de imprensa no final do jogo em que o FC Porto cedeu um empate diante do Santa Clara (1-1), no Estádio São Miguel, em jogo da 11.ª jornada da Liga.

O treinador, a cumprir um jogo de castigo, assistiu ao jogo da bancada e foi Vítor Bruno que comando a equipa junto ao relvado. Foi também o treinador adjunto que se apresentou nas entrevistas rápidas no final do jogo, mas na conferência de imprensa não compareceu nenhum representante do FC Porto.