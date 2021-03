Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações aos jornalistas após a vitória por 2-0 sobre o Paços de Ferreira:



«Golo tardio? Há exibições sólidas e onde só se marca aos 90 minutos. Temos bons adversários. O Paços está a fazer uma época fantástica e cria muitas dificuldades. Estávamos equilibrados, não deixámos o Paços sair para o ataque e só tivemos problemas num lance de bola parada. Foi uma exibição sólida. Na primeira parte podíamos ter feito mais no último terço, mas com a intensidade que metemos com o decorrer do jogo acabámos por encontrar os espaços que precisávamos. Fomos concentrados e ativos na reação à perda de bola. Criámos mais ocasiões, chegámos aos golos de forma justa.»



[Está arrependido por só ter feito substituições aos 71 minutos?]



«Estávamos a criar e estávamos bem no jogo. Não queria mexer só por mexer, ou apenas por os comentadores e as redes sociais acharem que o devia fazer mais cedo. Naquele momento tínhamos mais do que tempo para ganhar o jogo. Dei coisas diferentes ao jogo. Os jogadores estavam preparados para acontecer o que aconteceu – depois, claro, não sabemos se marcamos mais cedo ou mais tarde. O resto é a minha intuição e o que estou a ver.»