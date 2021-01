Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações no Auditório José Maria Pedroto depois da vitória por 3-0 sobre o Moreirense:



«Os golos do Toni Martinez e Evanilson? Os suplentes têm sido importantes, não foi só hoje. Tem sido habitual ver jogadores a entrar e a acrescentar. O jogo foi entretido, o resultado foi justo, podíamos ter feito mais um ou outro golo.»



[Estava preocupado com o 1-0?]



«Não é uma questão de preocupação, mas com um 1-0 podia surgir um golo do adversário sem que ele faça muito por isso. Estávamos à procura do 2-0, sabíamos que estávamos perto disso e tivemos muitas ocasiões para dilatar o marcador. Defensivamente, tirando uma ou outra saída no início da segunda parte, tivemos sempre o jogo controlado.»



[Gostou da exibição do FC Porto?]



«Não estou desiludido, mas em certos momentos o que tínhamos trabalhado estrategicamente não saiu. No resultado e nos golos não há dúvidas. Os resultados têm sido muito bons. As exibições… andamos sempre à procura de coisas que não estão a surgir, mas há muitas coisas bem feitas. O início foi algo turbulento, a equipa tem evoluído e está num bom momento.»