O que falhou no FC Porto na terça-feira? Nenhuma resposta será definitiva, mas Sérgio Conceição deu algumas pistas.



«Um central [Pepe] saiu e entrou outro que deu uma boa resposta. Gostei do que o Fábio fez. Tivemos o Zaidu e o Fábio que vieram do Santa Clara, o Marcano esteve sete meses parado, o Corona veio da Gold Cup», disse o treinador, antes de mais um desabafo.



«Tínhamos só três jogadores que estiveram no último jogo contra o Liverpool. As pessoas não olham para isso. São cinco anos aqui. O treinador já satura, tem mau feitio, é a cara, provoca algum incómodo», disparou, enquanto deixava uma breve reflexão. Concludente.



«As pessoas estão sempre à procura de coisas diferentes, mas às vezes as coisas diferentes são más e o que temos em casa é o melhor.»