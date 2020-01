Com Sérgio Conceição, o FC Porto foi campeão nacional em 2017/18 com 88 pontos e segundo na temporada seguinte com 85. O treinador assumiu, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo contra o Sp. Braga, ter pensado que essa segunda pontuação seria suficiente para chegar ao título.



Tudo isto a propósito da menor margem de erro a que os campeões da Liga estão agora obrigados.



«A margem de erro é menor na Liga, isso é curioso. Fomos campeões com 88 e com 85 não chegou. Pensei que 85 pontos bastariam para sermos campeões», afirmou Sérgio Conceição, na véspera da receção aos Guerreiros do Minho.



«A liga está competitiva, está mais difícil ganhar pontos, mas não sentia antes uma pressão diferente.»



No ano do título, o FC Porto cedeu duas derrotas e quatro empates (14 pontos); na época seguinte, os dragões deixaram três derrotas e quatro empates nos campos (17 pontos); este ano a equipa já cedeu uma derrota e dois empates (7 pontos). Está ainda bem dentro da tal margem de erro virtual.



