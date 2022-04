Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, fez nesta quarta-feira a antevisão do clássico frente ao Sporting, para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal. Em Alvalade, os dragões venceram por 2-1.

Na conferência de imprensa, o técnico comentou o castigo que foi aplicado a Pepe, ainda na sequência dos incidentes no final do clássico para a Liga, no Dragão.

«É o timing que vocês sabem. Depois de tudo aquilo que se passou, o Pepe é o único de fora. É revoltante, mas isto é o futebol que temos. Vou repetir algo que disse há tempos: acho que não vale tudo para se ganhar», começou por referir.

O treinador do FC Porto pede uma resposta positiva da sua equipa: «O impacto e o sentimento é o que referi na resposta anterior, mas temos de ter o discernimento e a capacidade para juntos sermos ainda mais fortes».

O FC Porto-Sporting realiza-se nesta quinta-feira (20h15) e será transmitido em direto pela TVI.



