Sérgio Conceição quer ver melhor «eficácia» do FC Porto, esta terça-feira, no dérbi com o Boavista, no Estádio do Dragão, depois do empate cedido diante do Desportivo das Aves na ronda anterior que permitiu ao Benfica recuperar pontos na luta pelo título.

«A eficácia é importante no futebol, ofensiva e defensiva. Fizemos nos últimos três jogos cerca de 70 remates à baliza, mas a verdade é que neste último jogo não conseguimos materializar toda a dinâmica. Não e só dizer que tivemos oportunidades construídas com uma dinâmica interessante, como tem sido dito, faltou fazer golos», comentou em conferência de imprensa.

Uma dinâmica interessante, mas Sérgio Conceição não descarta a possibilidade de fazer alterações no onze em relação à última ronda. «É a semana de treinos, a semana de trabalho que me dá indicações para escolher o melhor onze. Depois perceber um bocadinho a forma como os adversários se podem apresentar, não só pelo que têm feito, mas naquilo que é habitual mudaram contra o FC Porto», referiu.

Quanto às derrapagens que a equipa tem apresentado desde a retoma, o treinador dos dragões foi mais pragmático. «Não estamos aqui a apostar nada. Trabalhamos para ganhar os jogos e se queremos ser campeões, temos de ganhar os jogos», comentou ainda.



Por último, o técnico abordou o Boavista, uma equipa que visita ao Dragão após dois triunfos seguidos frente a Sp. Braga e V. Setúbal.



«Apanhamos um adversário que vem de bons resultados e que tem uma das melhores defesas da Liga fora do seu estádio. São dificuldades que teremos de contornar se queremos ser campeões», atirou.