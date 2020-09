Sérgio Conceição considera que o FC Porto é o «alvo a abater» na temporada 2020/21, que agora começa.

«Somos os campeões em título, a equipa que ganhou mais jogos, a que sofreu menos e que marcou mais golos. Somos o alvo a abater e estamos habituados a ser o alvo a abater dentro e fora do campo e este ano não vai ser diferente», disse o treinador portista, em conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Sp. Braga, agendado para sábado, no Estádio do Dragão.

«O FC Porto é a equipa a que todos vão querer ganhar, porque é o campeão nacional», frisou Sérgio Conceição.

Recorde-se que Jorge Jesus tinha dito que os dragões eram os favoritos à partida para a nova temporada. O técnico portista não quis ser tão claro.

«Os candidatos são os candidatos históricos e eu falei do Sp. Braga, depois o decorrer do campeonato é que vai ditar. Não quero atribuir favoritismo a ninguém, nós somos sempre candidatos a ganhar títulos, isso somos.»

Apesar de admitir que a pré-temporada foi «um bocadinho diferente das outras», o técnico do FC Porto diz que o «estado de espírito da equipa está muito bem».

«Estamos preparados para iniciar o campeonato, para defender o que conquistámos no ano passado e, se possível, fazer algo mais nas competições internas. Estamos prontos», garantiu.

Questionado sobre se neste primeiro jogo o FC Porto vai apresentar ideias diferentes das da época passada, Sérgio Conceição afirmou: «Temos algumas variantes dentro do modelo de jogo que eu quero e chegaram jogadores que eu penso que podem acrescentar algo».

Mas o técnico deixou uma ressalva: «Sabemos que o contexto em que estavam inseridos é diferente do que o que encontram aqui e leva o seu tempo [a adaptação].»

«Há sempre um período de integração normal, o que não quer dizer que não possam dar o seu contributo porque são jogadores inteligentes e percebem o que nós queremos», frisou.