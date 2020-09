Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações à Sport TV, depois da goleada ao Boavista (5-0), no Estádio do Bessa, em jogo da segunda jornada da Liga:

[O jogo tinha tudo para ser incómodo, mas na segunda parte o FC Porto resolveu com facilidade]

- A diferença teve a ver com a forma como definimos à entrada do último terço. Na primeira parte também podíamos ter chegado ao golo. É verdade que o Boavista conseguiu sair uma ou outra vez, mais por erros nossos do que por mérito. Lembro-me só de um remate do Boavista, sem perigo. Nós podíamos e devíamos ter ido para o intervalo já com golos.

- Na segunda parte corrigimos uma ou outra situação em que não estávamos tão bem em termos defensivos. Foi importante para depois conseguirmos ofensivamente ferir o adversário. Foi uma segunda parte à imagem daquilo que foi o FC Porto o ano passado. Sempre com uma grande ambição, os golos foram surgindo. Poderíamos ter marcado mais um ou outro, sem que o Boavista criasse algum perigo. Lembro-me de uma situação na segunda parte em que o Marche fez uma boa defesa, não me lembro de mais situação nenhuma. Foi um bom jogo da nossa parte, golos fantásticos, bonitos, trabalhados, em que os jogadores interpretaram na perfeição, tanto no esquema tático, como no jogo jogado. Houve momentos de alto nível, principalmente na segunda parte.

[Quando lançou o Luis Diaz e puxou o Otávio mais para dentro o FC Porto melhorou]

- Foi importante. Pelas características do Luis na frente de ataque e do Otávio no corredor central. Senti que houve duas ou três situações em que o Matheus [Uribe] não estava tão bem no jogo, mas isso não tem a ver com qualidade do Matheus, mas sim pela forma que eu estava a ver o jogo. Senti que no corredor central era preciso mais um pouco de criatividade e imaginação.

[O golo do livre trabalhado, saiu bem?]

- Trabalhamos isso. Toda a gente sabe da importância desses momentos no jogo. Trabalhamos tudo ao pormenor e isso também tem o seu tempo de trabalho.

[Prefere ganhar 1-0 do que 4-3, mas ganhar por 5-0 é a cereja no topo do bolo?]

- Gosto de ganhar principalmente. Depois fizemos cinco golos, há jogos em que não se consegue concretizar as situações que se criam, mas hoje fomos felizes nesse capítulo.