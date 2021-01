Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações à Sport TV, depois do triunfo sobre o Famalicão (4-1), em jogo da 13.ª jornada da Liga:

- Foi um jogo em controlámos, dominámos. Depois do resultado estar em 3-1, houve uma outra situação da parte do Famalicão, mas tivemos sempre o jogo controlado. Não estamos satisfeitos com o golo que sofremos, mas faz parte. Parabéns aos jogadores, aos que estiveram em campo, mas também aos que não jogaram e contribuíram para o sucesso da equipa.

Gestão da equipa?

- A gestão não teve a ver com o jogo, mas sim com este período em que estamos a passar. O Otávio esteve algum tempo sem jogar e era importante tirá-lo. O Sérgio também teve alguma fadiga. Refrescando a equipa procurei dar outras coisas ao jogo, mais velocidade, como foi no caso do João Mário e do Luis Diaz. Fui gerindo em função do estado físico dos jogadores.

Corona também apresentou queixas…

- Não estava muito bem porque levou com duas entradas fortes do adversário, ficou debilitado na coxa. Iniciámos o segundo tempo a ver se podia ou não, ele disse que sim, até um a altura em que não deu para mais. Não valia a pena arriscar.

Marchesin também se queixou do piso duro.

- Com este tempo assim, no estado em que o terreno estava, não é fácil. Hoje também vi outro jogo em que o relvado era um lamaçal incrível. Temos de nos adaptar, mas não é o melhor para a espetacularidade do jogo. Além disso o adversário também se apresentou numa estratégia diferente do habitual. Tivemos mais essa situação em que esperava um Famalicão mais igual a que tem sido esta época.

Mais três caso de covid na equipa, preocupado?

- É uma preocupação, foram três jogadores mais dez mil e tal portugueses hoje. Temos de viver com isto, com máxima responsabilidade, olhando paras normas da DGS e não só, também para as normas do nosso departamento médico. Somos muito rigorosos no Olival. Temos de olhar para isto com preocupação, é um problema para toda a gente, temos de nos proteger, mas não ao ponto de conseguir proteger todos os jogadores. Não é uma situação fácil.