O FC Porto regressa a Ponta Delgada e terá a oportunidade de retificar a derrota sofrida na Taça da Liga. Sérgio Conceição elogia a qualidade dos açorianos e até arrisca o onze inicial a ser escolhido por Nuno Campos.



«A preparação é feita sempre da mesma forma. É importante saber que dinâmicas podem entrar em campo, o que o treinador quer promover e como mexe na equipa. Alguns jogadores podem jogar agora e não jogaram na partida anterior», referiu Sérgio Conceição, antes de arriscar os nomes que estarão do outro lado.



«Acho que jogará uma linha avançada mais rápida. Jean Patric, Allano e Ricardinho. Morita e Anderson Carvalho com o Lincoln atrás dos avançados, no meio-campo. Sagna, Tassano, João Afonso e Mansur na defesa e o Marco na baliza. Talvez o Luiz Phellype no lugar do Jean Patric, não andará longe disso.»



O treinador do FC Porto assume «o jogo mau» na Taça da Liga. «Houve muita coisa que não correu bem. Não falo do empenho ou do querer. Tenho um grupo que conheço bem e não é por esse jogo que vou deixar de acreditar neles. O jogo terá a sua vida e a sua história. Será diferente e quereremos encaminhar o jogo para momentos em que somos fortes.»



O FC Porto é líder e Conceição não aceita falhanços numa fase que antecede a paragem das seleções. Tudo para não voltar a ficar «aziado».

«Temos a obrigação de ganhar. Somos a equipa mais forte e que luta pelo campeonato. Ninguém gosta de perder, algumas pessoas mostram isso mais do que outras. E eu mostro mais que não gosto nada de perder. Outros não exteriorizam tanto. Fiquei aziado por sair de uma prova onde queríamos chegar longe e, em cima disso, fizemos um mau jogo.»



O Santa Clara-FC Porto joga-se a partir das 17 horas de domingo (16h00 locais), em São Miguel, nos Açores. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.