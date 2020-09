Sérgio Oliveira, médio do FC Porto, em declarações à Sport TV, depois da goleada ao Boavista (5-0), no Estádio do Bessa, em jogo da segunda jornada da Liga:

[As dificuldades só duraram na primeira parte. Como explica a diferença na segunda?]

- Porque somos mais fortes fisicamente, claramente. Sabíamos que ia ser um jogo difícil e viu-se na primeira parte que o jogo foi disputado, podíamos ter feito golos, mas não fizemos. Viemos para o intervalo, retificámos algumas coisas, continuámos com a mesma intensidade e penso que foi isso que sobressaiu.

[Foi importante marcar logo a abrir a segunda parte?]

- Claro, é sempre importante fazer golos. Fizemos o 1-0, ficámos mais tranquilos, fizemos uma segunda parte excelente, com mais bola e mais ocasiões. Fomos uns justos vencedores, não há nada a dizer.

[O FC Porto passou num estádio onde os adversários vão sentir dificuldades em passar?]

- Era importante os três pontos, conseguimos os três pontos. Conheço bem o mister do Boavista dos tempos em que esteve no Paços de Ferreira, eu na altura estava nos sub-19. Trabalha muito bem, desejo-lhe grandes felicidades e ao Boavista também, mas o mais importante somos nós. Três pontos importantes, agora temos o Marítimo na próxima jornada.

[O FC Porto voltou a iniciar o jogo com os jogadores da época passada. Importante?]

- Sem dúvida. Conhecer o companheiro, onde é que lhe vais meter a bola, é ótimo. O grupo é muito forte, os que chegaram agora estão a entrosar-se. Temos uma temporada larga, contamos com todos. Vamos pensar já no Marítimo.