Sérgio Oliveira, médio do FC Porto e autor do primeiro golo do clássico, em declarações à Sport TV:



«Sabíamos que o jogo era complicado. Tínhamos de dar uma boa resposta. Os adeptos foram importantes. Fomos superiores em todos os aspetos, boa vitória. Uma equipa como o Porto nunca desiste, está no nosso ADN. Estamos mais perto do primeiro lugar, vamos lutar até ao fim.»



«É normal haver altos e baixos. O importante é o presente e o futuro. Vamos continuar a dar boas respostas, podem contar connosco até ao fim.»