Sérgio Oliveira, médio do FC Portom, em declarações à SporTV após a vitória por 2-0 em Barcelos:



«Hoje entrámos com a atitude certa, ganhadora. Fomos coesos e superiores nos 90 minutos. Podíamos ter feito mais golos.»



«O mister disse-nos que o 1-0 era curto. O Gil poucas vezes conseguiu sair, tivemos uma excelente atitude. É para continuar.»



«Festejos no golo? Não foi pela beleza em si, foi mais pelo 2-0. Podíamos sofrer numa transição e senti que ali era importante. Hoje fomos uma equipa muito equilibrada. Vamos a Turim lutar pela eliminatória.»

