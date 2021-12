O atual FC Porto pode tornar-se a quarta equipa portista a acabar um ano civil sem derrotas, na história da Liga portuguesa. Desde que começou o campeonato nacional, em 1935, apenas por três vezes o FC Porto passou um ano inteiro sem ser derrotado: todas elas, sem surpresa, aconteceram já na presidência de Pinto da Costa.

A primeira vez que isso aconteceu foi em 1986, ano em que a equipa então orientada por Artur Jorge foi campeã nacional e se preparou para no ano seguinte conquistar a Taça dos Campeões Europeus, em Viena. Nesse ano civil o FC Porto realizou trinta jogos para o campeonato, venceu vinte e dois e empatou oito, não averbando nenhuma derrota.

A segunda vez que aconteceu foi em 1995, quando era orientado por Bobby Robson. Foi o ano do bicampeonato, antes do treinador inglês sair para o Barcelona, e o FC Porto realizou 35 jogos para o campeonato, vencendo trinta e um e empatando apenas quatro, numa altura em que era alimentada por jogadores como Emerson, Domingos, Paulinho Santos ou Drulovic.

A terceira e última vez em que acabou um ano civil sem derrotas foi em 2011, quando se dividiu meio ano com André Villas-Boas e outro meio com Vítor Pereira. Fez então 29 jogos para o campeonato, ganhou 25 e empatou quatro, num ano em que ganhou tudo o que havia para ganhar e bateu vários recordes próprios.

O FC Porto de Sérgio Conceição pode, portanto, ser a quarta equipa na história do clube a terminar um ano civil sem derrotas. Para isso tem de vencer ou empatar, esta noite, na receção ao Benfica, no clássico marcado para o Dragão que encerra o ano de 2021. Até agora a formação portista fez 38 jogos para a Liga, venceu 29 e empatou nove.

Todas as derrotas ano a ano:

2021 – zero derrotas

2020 – quatro derrotas

2019 – duas derrotas

2018 – quatro derrotas

2017 – uma derrota

2016 – oito derrotas

2015 – uma derrota

2014 – sete derrotas

2013 – uma derrota

2012 – uma derrota

2011 – zero derrotas

2010 – uma derrota

2009 – três derrotas

2008 – quatro derrotas

2007 – cinco derrotas

2006 – três derrotas

2005 – cinco derrotas

2004 – quatro derrotas

2003 – duas derrotas

2002 – três derrotas

2001 – oito derrotas

2000 – sete derrotas

1999 – duas derrotas

1998 – sete derrotas

1997 – três derrotas

1996 – duas derrotas

1995 – zero derrotas

1994 – três derrotas

1993 – três derrotas

1992 – três derrotas

1991 – duas derrotas

1990 – duas derrotas

1989 – três derrotas

1988 – duas derrotas

1987 – quatro derrotas

1986 – zero derrotas

1985 – três derrotas

1984 – três derrotas

1983 – três derrotas

1982 – quatro derrotas

1981 – duas derrotas

1980 – três derrotas

1979 – uma derrota

1978 – uma derrota

1977 – cinco derrotas

1976 – sete derrotas

1975 – oito derrotas

1974 – três derrotas

1973 – quatro derrotas

1972 – onze derrotas

1971 – seis derrotas

1970 – onze derrotas

1969 – sete derrotas

1968 – sete derrotas

1967 – duas derrotas

1966 – sete derrotas

1965 – quatro derrotas

1964 – cinco derrotas

1963 – três derrotas

1962 – três derrotas

1961 – cinco derrotas

1960 – sete derrotas

1959 – cinco derrotas

1958 – quatro derrotas

1957 – quatro derrotas

1956 – três derrotas

1955 – cinco derrotas

1954 – sete derrotas

1953 – cinco derrotas

1952 – sete derrotas

1951 – cinco derrotas

1950 – nove derrotas

1949 – dez derrotas

1948 – dez derrotas

1947 – nove derrotas

1946 – onze derrotas

1945 – seis derrotas

1944 – sete derrotas

1943 – nove derrotas

1942 – sete derrotas

1941 – uma derrota

1940 – duas derrotas

1939 – uma derrota

1938 – duas derrotas

1937 – seis derrotas

1936 – três derrotas

1935 – duas derrotas