Tiquinho Soares, avançado do FC Porto, admitiu que não está a ser fácil o período de isolamento em casa, devido à pandemia de Covid-19.

Em entrevista ao Globoesporte, o jogador de 29 anos revelou como é que passa o tempo e como é que o plantel do FC Porto «contorna» as saudades de conviver.

«É diferente treinar em casa, sentimo-nos sozinhos. Sinto falta dos meus companheiros, mas isto [isolamento] é para o nosso bem. (…) O Clube está a ajudar-nos bastante com os treinos. Não temos contacto com os colegas, mas sempre que podemos falamos no WhatsApp e jogamos online. Dá para matar um pouco as saudades», começou por dizer.

«Brinco com os meus filhos e faço companhia à minha esposa. Jogo muito videojogos com os meus companheiros e vejo muitos filmes. (…) Espero que a competição possa voltar rapidamente. Já estamos com saudades de treinar e jogar. Para mim está a ser bastante chato», prosseguiu.

O FC Porto chegou a ter sete pontos de desvantagem do Benfica, mas neste momento é líder da Liga. Soares explicou como é que o plantel azul e branco conseguiu «virar» o campeonato.

«Recuperar sete pontos de distância de um rival é bom. Acho que foi muito trabalho, união do grupo e toda a gente com o mesmo pensamento de chegar longe. Não faltou trabalho e muita dedicação, mas ainda nada está ganho. Com esta pausa dá para descansarmos e voltarmos com tudo para que a gente consiga seguir assim até ao final.»