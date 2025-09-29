FC Porto
«Somos já 12 jogadores a marcar, o grupo está muito bem e unido»
Francisco Moura analisou a goleada aplicada em Arouca
Francisco Moura falou à flash da Sport tv após a goleada do FC Porto em Arouca (4-0), no encerramento da sétima jornada da Liga.
«Entrámos bem, pressionantes, logo com um golo. Mesmo depois da expulsão, a equipa manteve-se bem. Estamos felizes e apontamos ao jogo de quinta-feira [na Liga Europa]. O grupo está muito bem e unido, queremos sempre mais.»
«Infelizmente há anos como o último, agora temos a oportunidade de mostrar o nosso trabalho. E quero agradecer aos adeptos, jogámos em casa.»
«Somos já 12 jogadores a marcar nesta época, estamos solidários e conectados.»
