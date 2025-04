Um mês depois de André Villas-Boas ter anunciado que Martin Anselmi será treinador do FC Porto na próxima época, a equipa do Dragão consentiu uma embaraçosa derrota, em casa, diante do Benfica e ficou praticamente arredada da luta pelo título e por uma das vagas que dão acesso à Liga dos Campeões da próxima temporada.

É o momento certo para perguntarmos se o treinador argentino tem condições para liderar o FC Porto na próxima época.

Confira aqui o que falta jogar ao FC Porto na presente época e deixe a sua opinião com um voto na sondagem abaixo.