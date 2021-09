Ruben Amorim, treinador do Sporting, em declarações no final do empate (1-1) em casa com o FC Porto:

«Porque é que este foi um jogo de muita luta? Os dois treinadores são o que são, gostam de intensidade, as equipas são agressivas e transportam isso para o jogo. É uma forma de estar que as equipas têm. Já vi muitos clássicos assim, também já vivi muitos dérbis assim, muito táticos, muito quezilentos.

Mas houve qualidade individual no golo do FC Porto, houve qualidade coletiva no golo do Sporting, foi um jogo entretido, depois depende dos gostos de cada um, uns gostam de uns jogos com mais golos, outros gostam mais de competição e luta, há sempre jogos para todos os gostos.

Em cinco jogos o Sporting já perdeu quatro pontos? Eu sei que o calendário é diferente, mas reparem: o ano passado ganhámos em Braga, este ano ganhámos em Braga, empatámos com o FC Porto aqui, este ano empatámos com o FC Porto aqui, empatámos em Famalicão, este ano empatámos em Famalicão. Portanto está tudo normal. Temos é de ganhar o próximo jogo. Eu sei que a luta parece desigual, mas só temos de pensar no próximo jogo e o próximo jogo é o Ajax.»