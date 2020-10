Rúben Amorim contou com «reforços» na sessão matinal de treino desta quarta-feira, de preparação para o clássico do próximo sábado com o FC Porto, no Estádio de Alvalade (20h30).

Os internacionais sub-21 Luís Maximiano, Nuno Mendes, Pedro Gonçalves, Daniel Bragança e Pedro Porro voltaram ao trabalho nos leões após os compromissos das respectivas seleções.

Enquanto os dois primeiros treinaram normalmente com os restantes colegas, Pedro Gonçalves, Daniel Bragança e Pedro Porro fizeram apenas trabalho de recuperação.

Segundo nota do Sporting, Zouhair Feddal e Jovane Cabral foram integrados sob vigilância médica, e Eduardo Quaresma e Andraz Sporar realizaram tratamento.