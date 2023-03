Mehdi Taremi, jogador do FC Porto, em declarações na flash interview da Sport TV após a vitória sobre o Estoril por 3-2:

«Fizemos um bom jogo. Cometemos alguns erros, mas no geral fizemos um bom jogo.

Eles só tiveram uma ou duas oportunidades para marcar e aproveitaram-nas para marcar dois golos. Jogámos muito bem, controlámos o jogo e tivemos oportunidades para marcar. Depois de eu e o Galeno e outros jogadores entrarem, jogámos da mesma forma e conseguimos ganhar o jogo.

Não podemos controlar os jogos durante todo o tempo, mas jogámos muito bem. Foi um jogo duro, mas bom para nós.»

[A presença no banco tem a ver com o momento que atravessa ou foi a pensar no jogo europeu com o Inter?]

«Vamos passar à próxima pergunta... Vamos ter um jogo importante a seguir e espero que os adeptos venham cá e nos apoiem como sempre para ganhar o jogo.»