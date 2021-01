Sem perder para a Liga desde o final de outubro, o FC Porto atravessa uma boa fase da temporada. Sérgio Conceição reconhece isso, mas avisa que, no futebol, tudo pode mudar de um momento para o outro.

A equipa tem crescido de forma interessante ao longo da época e tem evoluído. No início com, as mudanças que houve, era natural que não fôssemos tão consistentes com estamos a ser agora. É uma evolução normal. Estamos bem, mas no futebol é tudo muito volátil. Estar bem tem a ver com o próximo jogo. Se ganharmos estamos bem, se não ganharmos não estamos tão bem», referiu.

O treinador dos campeões nacionais abordou ainda a evolução de Mehdi Taremi avançado iraniano contratado ao Rio Ave no verão e que ganhou preponderância na equipa depois da parca utilização no início da temporada.

«Vejo a evolução dele com um gosto enorme, porque isso vem dar-me razão. Não é que eu queira essa razão: é razão por ser o melhor para o jogador e torná-lo mais completo na sua ação no jogo», começou por dizer, referindo de seguida que o avançado consegue hoje conciliar golos com muito trabalho em prol da equipa.

«O jogador que correu mais em Barcelos foi o Taremi. Mas não foi por isso que deixou de ser perigoso e fazer golo. O avançado também tem um trabalho de equipa que tem de respeitar. É importante o jogadores perceberem, perante determinada forma de jogar, que todos são importantes em todos os momentos e todos têm de trabalhar. Não tem correr: uma simples ocupação de espaço é por vezes mais importante do que correr. (…) As pessoas que não estão dentro desse processo, do trabalho de treino que temos, olham para o Taremi e dizem que fez não sei quantos golos no Rio Ave e que [por isso] aqui tem de fazer o mesmo. As coisas não são bem assim: se fosse dessa forma, o Taremi não era o jogador tão consistente que é hoje. Houve coisas que foram feitas e que beneficiam a equipa e também o Taremi», apontou.