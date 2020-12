Desde que chegou ao FC Porto, Mehdi Taremi esteve em campo 319 minutos. Por seu turno, Marega tem sido indiscutível nas escolhas de Conceição e leva 508 minutos cumpridos. O iraniano e o maliano raramente foram utilizados ao mesmo tempo. Será, por isso, que Conceição os vê como incompatíveis?



«Se tiverem os dois em forma e se o adversário pedir um jogador mais refinado e outro capaz de abrir espaços, obviamente que sim. Depende muito da minha estratégia para o jogo. O Toni e o Evanilson são compatíveis, o Díaz e o Toni são compatíveis assim como o Díaz e o Evanilson. Depende do que queremos para o jogo. No fundo, quero aproveitar fragilidades que o adversário possa ter. Não quero levantar mais o véu, mas são compatíveis», referiu, na véspera do duelo com o Tondela.



Os campeões nacionais recebem, este sábado, o Tondela, às 20h30 num encontro da 9.ª jornada da Liga.