Mehdi Taremi, avançado do FC Porto, em declarações ao Porto Canal, na festa da consagração do título de campeão, em pleno relvado do Dragão:

- Foi uma grande temporada, muito boa. Fizemos 91 pontos que ficam para a história. Trabalhamos duro desde o princípio, agora estamos a aqui a festejar o título de campeões com os nossos adeptos. Agora é a altura de desfrutarmos depois de oito ou nove meses de trabalho duro.

[Uma temporada com muitos golos, fizeste aquele festejo a silenciar algumas vozes, como foi para ti esta temporada?]

- Não me importo que as pessoas sejam contra mim, faço o meu trabalho, procuro ajudar a equipa. Nunca faltei ao respeito a ninguém, mas já houve pessoas que não me respeitaram. Nunca disse nada sobre isso.