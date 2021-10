Mehdi Taremi isolou-se este sábado na frente da lista dos melhores marcadores da Liga, depois de ter feito três golos na vitória do FC Porto em Tondela. O iraniano destronou o companheiro Luis Díaz, que está agora no segundo lugar.

Simon Banza, que fez os dois golos do Famalicão nos Açores, frente ao Santa Clara, igualou Fran Navarro, do Gil Vicente, no terceiro posto desta lista dos melhores marcadores.

Lista de melhores marcadores:



Taremi (FC Porto): 7 golos

Luis Díaz (FC Porto): 6

Fran Navarro (Gil Vicente): 5

Simon Banza (Famalicão): 5

Darwin Nunez (Benfica): 4

Yaremchuk (Benfica): 4

Gustavo Sauer (Boavista): 4

André Franco (Estoril): 4

Ricardo Horta (Sp. Braga): 4

Iuri Medeiros (Sp. Braga): 4

Samuel Lino (Gil Vicente): 4

André Luís (Moreirense): 4