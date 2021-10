O jogo do FC Porto frente ao Sintrense, da terceira eliminatória da Taça de Portugal, surge num momento delicado: entre a pausa para os compromissos das seleções e o duelo da Liga dos Campeões contra o AC Milan.



Apesar de ter admitido que vai fazer mudanças na equipa inicial, Sérgio Conceição frisou que ainda não está a pensar no duelo com os rossoneri.



«Vou confidenciar aqui uma coisa: tenho há alguns dias um bloco grande de imagens do AC Milan para ver e ainda não peguei nele. Estou preocupado com o Sintrense. O que digo aqui, a equipa técnica está a ouvir e sabe que é verdade e os jogadores também. O nosso foco total está no Sintrense e depois vamos pensar no AC Milan», garantiu.



Entre seleção e FC Porto, Uribe, Taremi e Díaz são os jogadores mais utilizados do plantel portista até ao momento em 2021/22. O técnico dos dragões reconheceu que há alguma atenção ao registo de utilização dos três futebolistas, mas lembrou que atualmente estes têm capacidade para fazer mais jogos do que há uns anos.



«É algo a que estamos atentos. Temos de viver com isso e fazer essa gestão, sobretudo ao nível da recuperação. Tentámos ao máximo fazer essa recuperação, apesar de eles continuarem a ser utilizados. Os clubes estão apetrechados com tudo e obviamente que os jogadores estão mais preparados do que há uns anos para fazerem uma quantidade de jogos diferente do passado. Acho que começamos a jogar de forma exagerada e agora há a ideia de realizar um Mundial a cada dois anos... Mas estou precupado é com o Sintrense», referiu.



O Sintrense-FC Porto, da terceira eliminatória da Taça de Portugal, joga-se esta sexta-feira, às 18h45, em Massamá.